مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.55 نقطة ليقفل عند مستوى 8062.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ريدان، والمستشفى السعودي الألماني، والباحة، والمصافي، وباتك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكثيري, وثوب الأصيل، وثمار، وأميانتيت, وتْشب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.94% .

فيما كانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، والإنماء, والراجحي, والتصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، والراجحي, والإنماء، والكثيري، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 102.62 نقطة ليقفل عند مستوى 5569.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم مليون سهم تقاسمتها 2334 صفقة.