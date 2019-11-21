الزعاق: باقي 14 يوما وتدخل علينا مربعانية الشتاء

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء ، أنه خلال أيام ستدخل علينا مربعانية الشتاء ، ولكن البرد الفعلي سيبدأ منتصف ديسمبر المقبل ،

وقال الزعاق في تغريده له عبر تويتر ، ” بقي 12 يوم وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء .. وعشرين يوماً من المربعانية تعتبر وسماً بالنسبة للأمطار

والبرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر .. وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة ” .