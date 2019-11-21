استئناف مباريات الدوري قبل التوقف لخليجي 24 

ماجد محمد(صدى):

تبدأ مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدا الجمعة، بثلاث مباريات ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، عقب توقفها منذ 6 نوفمبر الجاري، لمشاركة الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، قبل أن تتوقف مرة أخرى لمشاركة المنتخب في بطولة خليجي 24، التي تنطلق 26 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن أبها صاحب المركز التاسع بـ11 نقطة، يستضيف نظيره الفتح الذي يحل في المركز قبل الأخير بخمس نقاط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”، كما يسعى الفريق الجنوبي إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام النصر، فيما يأمل الفتح باستغلال تعادله مع الهلال المتصدر معنوياً، للتقدم في سلم الترتيب.

ويتطلع فريق الحزم في المباراة الثانية عندما يستضيف الرائد، لتعزيز موقعه في سلم ترتيب المسابقة، حيث يحل في المركز الثامن بـ14 نقطة، حيث يأمل الرائد بالخروج من تأثير خسارته في ديربي القصيم أمام التعاون في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، حين سقط بثلاثة أهداف نظيفة، للابتعاد عن المراكز المتأخرةّ.