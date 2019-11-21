وفدا من جامعة الحسين بن طلال يزور المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات

بدر الحارثي(صدى):

التقت مديرة المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن الأستاذة إيناس الطائفي وفدا من جامعة الحسين بن طلال برفقة الدكتورة رفيدة الحروب والدكتور محمد بهيرات ومجموعة من طلاب وطالبات المركز قسم التربية الخاصة.

وجاءت الزيارة بهدف التعرف على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للفتيات ذوات الإعاقة البصرية من كافة أنحاء الوطن العربي

حيث قمن الطالبات بجولة للتعرف على أقسام المركز واطلعن على المشغولات الحرفية و اليدوية التي ينتجها الطالبات من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يقدمها المركز بشكل دوري