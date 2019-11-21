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بالفيديو.. ظهور الأميرات بنات الملك فيصل في حفل بوابة الدرعية

بالفيديو.. ظهور الأميرات بنات الملك فيصل في حفل بوابة الدرعية
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو ظهور الأميرات بنات الملك فيصل بن عبدالعزيز “طيب الله ثراه ” خلال حفل بوابة الدرعية أمس الأربعاء .

وأظهر المقطع الذي صوره الإعلامي “محمد الهمزاني ” ، الأميرات الثلاث هيفاء وسارة ولولوة أثناء زيارتهن لأحد المعارض .

وحقق الفيديو تداول واسع بين المغردين على هذا الظهور النادر وسط تذكر لحقبة الملك فيصل التاريخيه ومآثره بالمملكة .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد حضر حفل تدشين المشروع الضخم ووضع حجر الأساس له .


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