بالفيديو.. ظهور الأميرات بنات الملك فيصل في حفل بوابة الدرعية
وثق مقطع فيديو ظهور الأميرات بنات الملك فيصل بن عبدالعزيز “طيب الله ثراه ” خلال حفل بوابة الدرعية أمس الأربعاء .
وأظهر المقطع الذي صوره الإعلامي “محمد الهمزاني ” ، الأميرات الثلاث هيفاء وسارة ولولوة أثناء زيارتهن لأحد المعارض .
وحقق الفيديو تداول واسع بين المغردين على هذا الظهور النادر وسط تذكر لحقبة الملك فيصل التاريخيه ومآثره بالمملكة .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – قد حضر حفل تدشين المشروع الضخم ووضع حجر الأساس له .
ساري الليـــــل[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يرحم ابو عبدالله ويسكنه الجنه