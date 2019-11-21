بالفيديو.. مطعم يحطم 2000 طبق بسبب محمد صلاح

دبي(صدى):

أقدم مالك مطعم يوناني في دبي على واقعة غريبة من نوعها، بعدما قام بتحطيم 2000 طبق احتفالًا بحضور النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، إن الدولي المصري تواجد في دبي بالأيام القليلة الماضية في برنامج علاجي بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل بمباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن تكسير الأطباق يعتبر عادة تعبر عن الترحيب بالضيوف، حيث تعود تلك العادة للحضارة الإغريقية، فضلًا عن اشتهار المطعم بتلك العادة في دبي.

وتقام عملية تحطيم الأطباق على أنغام الموسيقى اليونانية مع إحدى الرقصات الشعبية، مما يضيف حالة من البهجة على الزوار، والتي حرص النجم المصري على تصويرها ونشرها عبر حسابه على «إنستجرام».