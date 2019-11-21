سجين ينفذ عملية احتيال بـ مليون دولار من داخل محبسه

أبوجا(صدى):

كشفت لجنة الجرائم المالية في نيجيريا ، نجاح محتال في سجن لاغوس شديد التحصين ، في تنفيذ عملية احتيال ضخمة بـ”مليون دولار”، لم يستخدم فيها سوى هاتفه والإنترنت، حيث كان يتمتع بشيء من الحرية تسمح له بمغادرة السجن ولقاء عائلته وحضور بعض الفعاليات الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة ، أن السجين اعتُقل في عام 2012 إثر إدانته بالاحتيال عبر الإنترنت عن طريق التحويلات البنكية واستنساخ شيكات مزورة، وهو يقضي عقوبة السجن 24 عامًا في سجن لاغوس شديد التحصين.

لكنه استغل الحرية الممنوحة له وشبكة من “المسؤولين الفاسدين” في السجن، لتنفيذ عملية الاحتيال الضخمة، حسب التحقيقات.

وأثناء وجوده في السجن، تمكّن المحتال النيجيري من الوصول إلى حساب زوجته المصرفي الذي اعتاد تحويل الأموال إليه، كما فتح حسابين مصرفيين باسم مزيف قام عبرهما بشراء منازل وسيارة فاخرة، وفقًا للمسؤولين.