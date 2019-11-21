بالفيديو.. محامي يكشف حقوق المتضررين من حفريات قطار الرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف المحامي محمد المشعلي، عن حقوق كل متضرر من حفريات قطار الرياض ومشروع النقل العام، مؤكدًا أنه يحق لهم المطالبة بتعويض.

وأوضح «المشعلي» خلال استضافته في برنامج «تم» على قناة «sbc»، أنه يحق لكل متضرر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ويطالب بتعويض.

وأضاف أنه يحق لهم المطالبة بالتعويض من وقت نشوء الحق لمدة عشر سنوات مقبلة على أن يكون التعويض والمطالبة به أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.

كما أشار إلى أن رفع الدعوى من الناحية القانوينة لا تكون ضد المقاول أو الشركة المنفذة بل ضد هيئة تطوير مدينة الرياض.