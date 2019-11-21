الخطوط السعودية تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران بتوقيع اتفاقيتين مع بوينج وهانيويل

محمد السعران(صدى):

اختتمت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ مشاركتها في معرض دبي للطيران 2019 الذي انطلق يوم الأحد الماضي 17 نوفمبر ويُسدل الستار عليه اليوم الخميس بتوقيع اتفاقيتين مع شركتي بوينج وهانيويل العالميتين لتقديم خدمات الدعم الفني في مجال تخطيط الرحلات والطاقة المساعدة على أسطولها .

واتفقت الخطوط السعودية مع شركة بوينج لتجديد خدمة الخرائط الملاحية الرقمية لمدة خمس سنوات مقبلة، وتشمل الاتفاقية تقديم حلول الطيران الإلكترونية الرائدة من بوينج، وحزمة FliteDeck Pro من شركة جيبيسن، والتي توفر للخطوط السعودية خدمة الخط الرئيسي وعمليات الطيران الخاصة، وتساهم شركة جيبيسن بتحسين عمليات شركات الطيران، بما في ذلك تخطيط الرحلات الجوية، وخرائط المسارات الجوية، وتحسين الرحلات والخدمات الاستشارية .

كما وقعت الخطوط السعودية اتفاقية مع شركة “هانيويل” العالمية المتخصصة في تصنيع وحدات الطاقة المساعدة العاملة بتوربينات الغاز في العالم، وذلك لتمديد خدمات الصيانة لوحدات الطاقة المساعدة على طائرات أسطول “السعودية” من طرازي إيرباص A330 وبوينج B777 وهو ما يُمكّن الخطوط السعودية من هيكلة خطط صيانة أسطولها ووحدات الطاقة المساعدة بما يتماشى مع متطلبات برنامج تحديث وتنمية الأسطول والتوسع في العمليات التشغيلية داخليا ودوليا .

واستعرضت الخطوط السعودية خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران والذي أقيم بمطار آل مكتوم الدولي بدبي أحدث طائراتها من طراز بوينج (B787-10) وهي النسخة الأحدث من طائرة (دريملاينر) واستلمت الخطوط السعودية منها طائرتين من هذا الطراز وذلك من مجموع 8 طائرات ستنضم لأسطول الناقل الوطني تباعا ضمن صفقة مع شركة بوينغ الأميركية، تضمنت أيضا 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة جرى استلامها بالكامل، وذلك في إطار أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول.

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة منها توفير الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن، وتصميمها الداخلي المميز ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و24 مقعدا لدرجة الأعمال جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التي تجعل السفر على متنها سهلاً وممتعاً .