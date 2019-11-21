بالصور.. مستشفي الأرطاوية يودع الحمراني ويحتفى بالمطيري

بدر الحارثي(صدى):

على شرف رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش و عددا من مدراء المستشفيات بصحة الرياض و الجهات الحكومية ورؤساء المراكز والمعرفين، أحتفى منسوبوا مستشفي الأرطاوية العام والقطاع الصحي أول أمس بتوديع مديره السابق الأخصائي بجاد بن محمد الحمراني والذي صدر قرار بتكليفة موخرا مديرا لمستشفي حريملاء العام والأحتفاء بمدير مستشفي الأرطاوية الجديد الأخصائي محمد بن علي المطيري، حيث أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي وبدأ الحفل بالقرآن الكريم تلا ذلك كلمة رئيس مركز الأرطاوية مسير الدويش ثمن خلالها بالجهود المبذولة سابقا والذي أسهمت في رقي وتطور الخدمات الصحية عبر منظومة كاملة من العاملين الصحيين.

من جهته نوه: مدير مستشفي الأرطاوية الأخصائي محمد المطيري بجهود زميلة السابق وماقدمة من عمل مميز طيلة عملة ومؤكدا أن التعاون بين الجميع هو أساس النجاح وينعكس على الأداء و مخرجات الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين موضحا أن الطموح والأمل عاليا لتكملة مسيرة النجاح والتطوير وزيادة فعالية العمل في جميع الجوانب الصحية وبجوده عالية.

الى ذلك شكر المحتفى به الأخصائي بجاد الحمراني الجميع على ماقدموه له من دعم معنويا عاليا وتعاون مستمر وماتحقق من أنجازات خلال السنوات السابقة عبر تكاتف وتلاحم من جميع العاملين هدفهم هو تحقيق رضى المرضى ورفعة العمل الصحي.

من جانب آخر ألقى مساعد المدير للصحة العامة رائد ناصر المطيري كلمة منسوبي مستشفي الأرطاوية، شكر من خلالها الأخصائي الحمراني على جهوده الواضحة في المستشفى التي أسفرت خلال فترة عمله بالنهوض بالخدمة الصحية التي تصب بمصلحة المريض مرحبا بمدير المستشفي الجديد ومباركا له ثقة المدير العام بصحة الرياض سائلا الله له التوفيق والعون والسدادبعملة الجديد.

من جانب آخر ألقيت قصيدة شعرية القاهآ الشاعر عبدالكريم ناجي المطيري حيث لقيت أستحسان الحضور وفي الختام تم تبادل الجميع الدروع والهدايا التذكارية وذلك في مقر الضيافة بالبلدية مكان الاحتفال.