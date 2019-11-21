فضيحة جديدة.. دبلوماسيو سفارة قطر بلندن يتحرشون بموظفة ويغرونها بالمخدرات

ماجد القزيز(صدى):

في فضيحة جديدة للحكومة القطرية ، شهدت ساحات القضاء في لندن قضية أخلاقية مشينة بحق دبلوماسيين بالسفارة القطرية هناك إثر دعوى رفعتها موظفة تكشف عن التحرش بها على مدى سنوات .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الموظفة بالسفارة دين كينجسون 58 عام أن كبار الموظفين بالسفارة ومنهم القنصل القطري السابق فهد المشيري تحرشوا بالموظفة ، وكان الأخير يغريها بمنشط ” القات ” من أجل إستدراجها .

والمؤسف أن أفعالها المشينة طالت ابتها ذات الـ 19 عام ، وكان يغيرها بالسفر معهم إلى باريس وشراء “كل ما تريد ” ، فضلاً من محاولات التحرش التي انتهت بطلبها للزواج رغم صغر سنها .

وقال القاضي براون: ”لقد وجدنا أنها تعرضت لمعاملة مهينة تنتهك كرامتها وجعلتها تشعر بالغضب والتدهور، وكانت معاملتها غير محترمة لجنسها والاختلاف في دينها ومعتقدها ، وتم الحكم بتعويضها بمبلغ 504.5 ألف دولار تتكلفهم حكومة قطر .