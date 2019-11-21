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  3. فضيحة جديدة.. دبلوماسيو سفارة قطر بلندن يتحرشون بموظفة ويغرونها بالمخدرات

فضيحة جديدة.. دبلوماسيو سفارة قطر بلندن يتحرشون بموظفة ويغرونها بالمخدرات

فضيحة جديدة.. دبلوماسيو سفارة قطر بلندن يتحرشون بموظفة ويغرونها بالمخدرات
ماجد القزيز(صدى):

في فضيحة جديدة للحكومة القطرية ، شهدت ساحات القضاء في لندن قضية أخلاقية مشينة بحق دبلوماسيين بالسفارة القطرية هناك إثر دعوى رفعتها موظفة تكشف عن التحرش بها على مدى سنوات .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الموظفة بالسفارة دين كينجسون 58 عام أن كبار الموظفين بالسفارة ومنهم القنصل القطري السابق فهد المشيري تحرشوا بالموظفة ، وكان الأخير يغريها بمنشط ” القات ” من أجل إستدراجها .

والمؤسف أن أفعالها المشينة طالت ابتها ذات الـ 19 عام ، وكان يغيرها بالسفر معهم إلى باريس وشراء “كل ما تريد ” ، فضلاً من محاولات التحرش التي انتهت بطلبها للزواج رغم صغر سنها .

وقال القاضي براون: ”لقد وجدنا أنها تعرضت لمعاملة مهينة تنتهك كرامتها وجعلتها تشعر بالغضب والتدهور، وكانت معاملتها غير محترمة لجنسها والاختلاف في دينها ومعتقدها ، وتم الحكم بتعويضها بمبلغ 504.5 ألف دولار تتكلفهم حكومة قطر .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 30 دقيقة

المشكلة ان كلهم جنس ثالث ومخنثين وكلهم امراض معدية ويتحرشون ياللعجب

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