بالصور.. طلاب متوسطة اليرموك يتعرفون على تطبيقات حفظ القرآن

نايف السالم(صدى):

زار عدد من طلاب متوسطة اليرموك – قسم تحفيظ القرآن – جمعية خيركم بجدة وذلك للاطلاع على أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية لتعليم وتحفيظ كتاب الله .

و تجول الوفد الطلابي والذي استقبله مدير العلاقات العامة والتسويق بخيركم الاستاذ عبدالله بن أحمد الغامدي في إدارات الجمعية واستمعوا لشرح مفصل عن ما تقدمه ( خيركم ) للراغبين في الانضمام لأهل الخيرية ، والتي من أبرزها منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد وتحوي العديد من التطبيقات أبرزها اتلوها صح والقرآن نورني لذوي الاحتياجات الخاصة ، والمقارئ الالكترونية و الهاتفية والتي استفاد منها أكثر من مليون شخص حول العالم كونها متوفرة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من جهته عبّر المشرف على حلقات القرآن بمتوسطة اليرموك الأستاذ محمد حدادي عن سعادته بهذه الزيارة كونها عرّفت الطلاب على أنجع الطرق لحفظ كتاب الله والتي ليست متغربة من جمعية حازت على لقب أفضل جمعية قرآنية في العالم ، فيما قدم الطالب عبدالإله عوض البكاري شكره لجمعية خيركم وكافة منسوبيها وخصوصاً معلمي ومقرئي القرآن الكريم والذين يعلمون على مدار الساعة لتعليم وتحفيظ كتاب الله.