رئيس الهلال يدعو شرفيي النادي لسايتاما

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس نادي الهلال فهد بن نافل دعوات لأعضاء شرف النادي لحضور مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب سايتاما يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن يغلق الهلال تدريباته اليوم (الخميس) ويُجري تدريبه الاستعدادي الأخير بعد غد (السبت) الساعة السادسة مساءً على ملعب سايتاما ، فيما أبدى لاعب المنتصف محمد كنو جاهزيته للمشاركة في النهائي القاري، بعد مشاركته في تدريبات الفريق بفاعلية أمس (الأربعاء).

يُذكر أنه تنطلق اليوم (الخميس) رحلتان لنقل جماهير القوة الزرقاء إلى طوكيو لمساندة الهلال، إذ ستقلع الأولى الساعة السابعة صباحاً، والثانية عند الساعة 2:25 مساءً، فيما ستنطلق الرحلتان الأخريان غداً (الجمعة)، الأولى عند الساعة 5:40 مساءً، والثانية الساعة 10:40 مساءً، وسيتولى أعضاء مجلس إدارة الهلال توزيع ومتابعة الرحلات التي تكفل بها سمو ولي العهد للجماهير المساندة للفريق في مباراته النهائية.