برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري لمنسوبي ومنسوبات حرس الحدود 

محمد السعران(صدى):

بمبادرة من مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني، وبموافقة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجده.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد. محمد بن أحمد الثقفي، أن هذا البرنامج والذي تم من خلاله تأهيل ٨٤ مدرب ومدربه من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود، على مدى ٤ أيام، وبإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش آل داهش، والذي هدف إلى الإسهام في نشر ثقافة الحوار الحضاري، والإهتمام بالشأن الحواري الأصيل مع الثقافات والحضارات العالمية لتكون واقعاً ملموساً، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج كان بتنسيق من مشرفة ومنسقة البرامج لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى بمنطقة مكة المكرمة عضو اللجنة النسائيه للتوعية بحرس الحدود الدكتورة منيرة بنت صالح العكاس، كما قدمه عدد من المحاضرين المتخصصين من مركز الحوار للتدريب، حيث قدم حقيبة تنمية مهارات الإتصال في الحوار الاستاذ.عبداللطيف بن زاهر الشهري، وقدما كلًا من الدكتور. عبدالله بن سعيد التركي والأستاذة. فاطمة بنت مصلح القحطاني حقيبة المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، والتي تضمنت عدداً من المحاور منها: تعريف الاتصال، وسائل وطرق الإتصال الفعّال، أهمية الحوار الحضاري، أهدافه، طرق نشره، نظرياته، موقف الإسلام من الحوار الحضاري، ودور المملكة الريادي في الحوار الحضاري.