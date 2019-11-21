30 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى محمد الدوسري

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفى محمد حمد الدوسري بالمنطقة الشرقية باب التقديم على 30 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من المواطنين بدوام كامل .

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف بمسمى “ممرض – ممرضة ” ، وذلك بالشروط التالية :

1- أن المتقدم / المتقدمة من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التمريض .

3- لا يشترط الخبرة أو خبرة لا تزيد عن عام .

ومن بين المهام الوظيفية المطلوبة وضع برامج للتثقيف الصحي ، مساعدة الأطباء ، دعم المرضى ، وتثقيف أطقم التمريض ، تقديم الأدوية ، والرعاية التمريضية وغيرها من المهام ذات الصلة .

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : هنا