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  3. قطار يدهس سيارة شاء قدرها أن تتعطل على سكّته

قطار يدهس سيارة شاء قدرها أن تتعطل على سكّته




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