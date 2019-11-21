 محمد الكويكبي يستكمل برنامجه العلاجي 

نواف السالم(صدى):

قام محمد الكويكبي لاعب الاتفاق، باستكمال برنامجه العلاجي داخل ناديه؛ إثر الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ بمعسكر المنتخب السعودي استعدادا لمباراة باراجواي الودية بالرياض التي أقيمت أول أمس وانتهت بالتعادل السلبي.

ويجهز الاتفاق بقيادة مدربه خالد العطوي على فترتين صباحية ومسائية لمباراته المرتقبة ضد ضيفه الاتحاد بالدمام، مساء الأحد المقبل، بالجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر إقامة تدريب مغلق للاتفاق، اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكانت تدريبات الاتفاق، شهدت انتظام الثنائي الدولي فواز الطريس وسعد السلولي بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في معسكر الإمارات، إذ خضع السلولي لتدريب استرجاعي كونه شارك في مباراة المنتخب أمس.