حقيقة تخلي الإتحاد عن فهد المولد

ماجد الأشرم(صدى):

أكدت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد عدم التفريط في خدمات نجم الفريق الكروي الأول أمام بعض العروض التي تحاول إستقطاب اللاعب .

وطمأنت المصادر جماهير الإتحاد مؤكدة أن الإدارة الحالية برئاسة فهد المولد متمسكة باللاعب ، وتولي اهتمام كبير به .

ولفتت إلى أن “المولد ” سيعود لتمثيل الفريق الكروي قبل نهاية الموسم الحالي ، أي في شهر رمضان المقبل ، بعد أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الأوروبية ليعود للتدريبات بأفضل مستوى .

من ناحية أخرى ، يجهز فريق الإتحاد والجهاز الفني برئاسة المدرب الهولندي تين كات للقاء الإتفاق المرتقب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة لدوري المحترفين .