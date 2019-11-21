«صورة» مُسربة تكشف عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

كشفت صورة مُسربة تم تداولها على ” تويتر ” ، عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام .

وأبرزت الصورة أن الفائز بالجائزة لهذا العام سيكون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ ٥٧٨ نقطة.

كما كشفت القائمة عن باقي أسماء المرشحين وجاءت كالتالي:

– الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ ٥٧٠ نقطة.

– الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، في المرتبة الثالثة برصيد 499 نقطة.

– السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، في المرتبة الرابعة، حيث حصد 322 نقطة.

– المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، جاء في المرتبة الخامسة بـ ٢٠٧ نقاط.