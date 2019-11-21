«صورة» مُسربة تكشف عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
كشفت صورة مُسربة تم تداولها على ” تويتر ” ، عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام .
وأبرزت الصورة أن الفائز بالجائزة لهذا العام سيكون اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ ٥٧٨ نقطة.
كما كشفت القائمة عن باقي أسماء المرشحين وجاءت كالتالي:
– الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ ٥٧٠ نقطة.
– الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، في المرتبة الثالثة برصيد 499 نقطة.
– السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، في المرتبة الرابعة، حيث حصد 322 نقطة.
– المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، جاء في المرتبة الخامسة بـ ٢٠٧ نقاط.
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