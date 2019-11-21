تقلبات جوية تشهدها الباحة خلال الثلاثة أيام القادمة

الباحة(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية بسبب الضباب.

جاء ذلك في التنبيه الذي أوردته الهيئة اليوم، ويشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي وقلوة وبعض المراكز التابعة لها، حيث ستكون بداية الإنذار من يوم غدٍ ويستمر إلى يوم الأحد القادم – بمشيئة الله – .

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي تحذيراته للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر في ظل ما تشهده منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الأيام من تقلبات في الأحوال الجوية، محذراً من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.

ودعا الجميع إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات من خلال موقعه الالكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية، مؤكداً أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمة الجميع على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.