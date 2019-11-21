تويوتا راف 4 برايم تجذب أنظار عشاق السيارات بسبب مواصفاتها الخيالية

طوكيو(صدى):

خطفت تويوتا راف 4 برايم الأنظار حولها بسبب مواصفاتها الخيالية، حيث أن كفاءة استهلاك وقود راف 4 بلغ 2.6 لتر لكل 100 كلم تقطعها السيارة، حيث يمكنها أن تسير لمسافة 63 كلم اعتماداً على الطاقة الكهربائية وحدها.

وحصلت تويوتا راف 4 برايم على قوتها من نفس محرك اتكينسون رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر المستخدم في راف 4 هايبرد، وينتج المحرك 176 حصان في كلتا الحالتين، في حين تستخدم برايم حزمة بطارية ليثيوم أيون جديدة عالية السعة ومحول تقوية.

وعن مساحة الشحن، أوضحت تويوتا أن البطارية لن تعيق المساحة لأنها مثبتة في الأسفل، كما أنها تخفض من مركز الثقل، حيث لا تزال تويوتا راف 4 برايم لديها مساحة تخزين خلفية قدرها 1065 لتر.

ومن المقرر، عرض طراز تويوتا راف 4 برايم 2021 للبيع في الصيف القادم، وستتوفر بفئات SE وXSE، ولم تعلن تويوتا عن الأسعار بعد، ويتوقع أن يصل سعرها أعلى بقليل من راف 4 هايبرد البالغ سعرها 28,100 دولار (105,400 ريال).