«كفاءة»: مثبت السرعة يقلل من استهلاك الوقود

الرياض(صدى):

يساعد مثبت السرعة المتوفر في السيارات الجديدة، السائق في القيادة لأنه يحد من استهلاك الوقود.

ويستخدم مثبت السرعة عند القيادة خاصة على الطرق السريعة، ومن فوائده العملية التقليل من استهلاك الوقود، ومن أهم مميزاته تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

ومن جهته، ذكر مركز كفاءة الطاقة، أن استخدام مثبت السرعة يساعد أيضا على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، بالإضافة إلي أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.