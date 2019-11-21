بالفيديو.. هند البحرينية عن إعلامية كويتية: مربربة وملظلظة أنت شو دخلك

المنامة(صدى):

ساندت الفنانة هند البحرينية الإعلامية الكويتية سعاد سلمان التي تعرضت للتنمر والإحراج من أحد متابعي برنامجها الذي تحدث إليها في مداخلة هاتفية على الهواء ليطالبها بإنقاص وزنها .

ونشرت “هند” فيديو توجه به رسالة عبر “سناب شات ” ، قائلة : كلنا نعرف المسلم هو من سلم الناس من لسانه.. المسلم مو بس يصلي ويصوم ويلبس حجاب.. هادا طلعلنا في التليفزيون يكلم البنت في أسلوب ولا أوقح.. هي لا مرتك ولا أختك ولا حد من أهلك على شو بتقولها اضعفي مو بشغلك.. ريالها حابب كده الناس الي حولها حبينها كده مربربة وملظلظة أنت شو دخلك .

ومدحت ” هند ” مظهر الإعلامية الكويتية مؤكدة أن وزنها جعلها تبدو أجمل وأصغر سناً ، وأنها صدمت عندما علمت أنها في العقد الخامس من عمرها .

وأضافت : أختي سعاد ما يجرحك هالنوعية من الناس وما تخليهم يوصلكي لهذه المرحلة من الزعل .

وضربت الفنانة البحرينية مثلاً لما تمر به أحياناً من تنمر على سمارها ، قائلة : يعني أنا نفس الشيء عندي ناس لما أمشي في الشارع يقولولي هند السودا.. والسودا هذي قاطة ثلاث أربع العالم على وجههم.. أنتم ايش دخلكم إذا أنتم مو عجبكم غيركم يعجبه