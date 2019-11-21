بالصور.. النائب العام المصري يزور إصلاحية الرياض

الرياض(صدى):

قام معالي النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار حماده الصاوي أمس بزيارة إصلاحية الرياض، حيث كان في استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على البرامج الإصلاحية النوعية المنفذة مثل مراكز الأعمال والبيت العائلي ومركز ثقة وإشراقة.

كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخص النزلاء والعمل الإصلاحي المنفذ بالسجون، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.