برشلونة يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد مقابل111 مليون يورو 

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم فريق برشلونة الإسباني تدعيم صفوفه مهاجم صريح مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق، وأن يكون خليفة وبديلا جاهزا للمهاجم الرئيسي للفريق الأوروغواياني، لويس سواريز.

ويراقب برشلونة أكثر من مهاجم شاب جديد، لكنه لم يوفق في التوصل لاتفاق مع أي منهم، كما أن تجربة التعاقد مع الغاني بواتينغ في الموسم الماضي، لم يحالفها التوفيق، ورحل اللاعب سريعا عن قلعة “كامب نو”.

ووضع خلال الفترة الماضية، برشلونة نصب عينه على المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلانو الإيطالي من أجل الحصول على توقيعه في الصيف المقبل، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود لحسم هذه الصفقة من مواطنه

قائد برشلونة، ليونيل ميسي، وضغطه على إدارة ناديه للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

ومن المتوقع أن نادي برشلونة مطالب في الصيف المقبل بدفع 111 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني في شهر يوليو المقبل، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الحالي مع ناديه.