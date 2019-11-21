بالفيديو.. رد إعلاميين إماراتيين على لاعب النصر السابق الذي تمنى فوز أوراوا على الهلال

نواف السالم(صدى):

تعجب إعلاميين إماراتيين من تمني إبراهيم العيسى لاعب النصر السعودي السابق فوز أوراوا رد دياموندز الياباني على الهلال في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم الأحد المقبل.

وقال الإعلاميين في برنامج “سوالف رياضية” رداً على العيسى: “انت عضو لجنة مسابقات وتتمنى فوز فوز أوراوا على فريق من بلدك شو خليت للجماهير شئ مضحك وغريب”.

وكانت بعثة الهلال وصلت إلى سايتاما استعدادًا لمباراة الإياب يوم الأحد المقبل التي يحتاج خلالها الفريق إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه القاري.