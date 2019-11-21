مباراة أوراوا تمثل الفرصة الأخيرة لغوميز مع الهلال لتجاوز سجله السيئ

طلال الغامدي(صدى):

يسعى الفرنسي بافتمبمي غوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم لتجاوز سجله السيئ في النهائيات عندما يلتقى فريقه أوراوا ريدز ديمواند الياباني في إياب المباراة الختامية من بطولة دوري أبطال آسيا ٢٠١٩.

وكان غوميز خسر قبل هذه المباراة، حيث تنقل بين دول متعددة أبرزها إنجلترا ٤نهائيات والبداية من نهائي الرابطة الفرنسية ٢٠١٢ حيث كان شاهدًا على هزيمة فريقه ليون أمام مرسيليا ١-٠.

وخسر غوميز مع ليون أمام باريس سان جيرمان في موسم ٢٠١٤ ضمن الرابطة الفرنسية، كما شارك في المباراة النهائية للسوبر التركي وآنذاك سقط فريقه من أمام اخيسار سوبر بركلات الترجيح واستمرت هزائمه مع الهلال الذي تنازل عن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال العام الفائت بعد الخسارة ضد فريق النجم الساحلي التونسي.