أغرب من الخيال.. واقي شمس يحطم 10 أضلع في صدر فتاة !

بكين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تعرضت فتاة عشرينية للإصابة بتحطم 10 أضلع من قفصها الصدري بسبب الكريم الواقي للشمس !

وفي التفاصيل ، فقد أصيبت الفتاة الصينية شياو مياو بنوبة سعال شديدة واضطرت للذهاب للمستشفى التي شخصت حالتها بالربو التحسسي ، إذ قالت الفتاة أنها نامت على حصيرة من أجل تخفيف درجة الحرارة .

ورغم خضوعها للعلاج المستمر إلا أن حالتها تدهورت وزادت حدة السعال ليكتشف الأطباء أن لديها مشكلة أكبر بضلوع القفص الصدري .

وبمتابعة عادات الفتاة ، أكدت أنها تستعمل كريم واقي من آشعة الشمس طوال العام حتى لا تتعرض للإسمرار .

وقال الطبيب المشرف على علاجها للصحفيين : عاداتها التجميلية اليومية كانت على الأرجح سببا في تحطم 10 أضلاع في صدرها .