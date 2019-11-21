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أغرب من الخيال.. واقي شمس يحطم 10 أضلع في صدر فتاة !

أغرب من الخيال.. واقي شمس يحطم 10 أضلع في صدر فتاة !
بكين(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تعرضت فتاة عشرينية للإصابة بتحطم 10 أضلع من قفصها الصدري بسبب الكريم الواقي للشمس !

وفي التفاصيل ، فقد أصيبت الفتاة الصينية شياو مياو بنوبة سعال شديدة واضطرت للذهاب للمستشفى التي شخصت حالتها بالربو التحسسي ، إذ قالت الفتاة أنها نامت على حصيرة من أجل تخفيف درجة الحرارة .

ورغم خضوعها للعلاج المستمر إلا أن حالتها تدهورت وزادت حدة السعال ليكتشف الأطباء أن لديها مشكلة أكبر بضلوع القفص الصدري .
وبمتابعة عادات الفتاة ، أكدت أنها تستعمل كريم واقي من آشعة الشمس طوال العام حتى لا تتعرض للإسمرار .

وقال الطبيب المشرف على علاجها للصحفيين : عاداتها التجميلية اليومية كانت على الأرجح سببا في تحطم 10 أضلاع في صدرها .


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