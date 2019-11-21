الدوسري: إن صحت مزاعم إعلام النصر فتلك شهادة «اللي ينشد به الظهر»

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي دباس الدوسري على ما أثير في برنامج الحصاد الرياضي، عند تدخل رمز نادي النصر لتعيين عبد العزيز شرقي رئيسا لتحرير صحيفة الرياضية.

وقال الدوسري: “إن صحت مزاعم الإعلام الأصفر بأن رمز النصر خلف تعيين الأستاذ عبدالعزيز شرقي رئيسا لتحرير أول صحيفة رياضية متخصصة فتلك لعمري شهادة صريحة بأنه لم يكن بينهم (اللي ينشد به الظهر) .

ونشر الدوسري مقطع فيديو للإعلامي الرياضي النصراوي فهد الطخيم وهو يقر بتدخل الأمير عبد الرحمن بن سعود لتعيين عبد العزيز شرقي ليكون رئيسا لتحرير صحيفة الرياضية، معلقاً عليه:”من السنتكم تفضحون أنفسكم وتكشفون قدراتكم الصحفية الضعيفة “.