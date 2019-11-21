الدوسري: إن صحت مزاعم إعلام النصر فتلك شهادة «اللي ينشد به الظهر»
علق الإعلامي دباس الدوسري على ما أثير في برنامج الحصاد الرياضي، عند تدخل رمز نادي النصر لتعيين عبد العزيز شرقي رئيسا لتحرير صحيفة الرياضية.
وقال الدوسري: “إن صحت مزاعم الإعلام الأصفر بأن رمز النصر خلف تعيين الأستاذ عبدالعزيز شرقي رئيسا لتحرير أول صحيفة رياضية متخصصة فتلك لعمري شهادة صريحة بأنه لم يكن بينهم (اللي ينشد به الظهر) .
ونشر الدوسري مقطع فيديو للإعلامي الرياضي النصراوي فهد الطخيم وهو يقر بتدخل الأمير عبد الرحمن بن سعود لتعيين عبد العزيز شرقي ليكون رئيسا لتحرير صحيفة الرياضية، معلقاً عليه:”من السنتكم تفضحون أنفسكم وتكشفون قدراتكم الصحفية الضعيفة “.
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