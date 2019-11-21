وفاة طفل إثر حادث دهس بخليص

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة خليص حادث أليم لدهس طفل بالقرب من منزله بحي الطلعة ما أسفر عن إصابته بإصابات بليغة توفي على أثرها بعد محاولات إنقاذ فاشلة .

وكشف بعض الأهالي أنه تم نقل الطفل إلى المركز الصحي على الفور إلا أنه تبين عدم وجود سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى أقرب مستشفى ، ما أدى إلى إهدار الدقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وناشد الأهالي بضرورة توفير سيارات إسعاف لمثل تلك الحالات الطارئة وتوفير مطبات بالحي لحماية الأطفال من سرعة السيارات ، داعين الله تعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان .