وفاة طفل إثر حادث دهس بخليص
شهدت محافظة خليص حادث أليم لدهس طفل بالقرب من منزله بحي الطلعة ما أسفر عن إصابته بإصابات بليغة توفي على أثرها بعد محاولات إنقاذ فاشلة .
وكشف بعض الأهالي أنه تم نقل الطفل إلى المركز الصحي على الفور إلا أنه تبين عدم وجود سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى أقرب مستشفى ، ما أدى إلى إهدار الدقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .
وناشد الأهالي بضرورة توفير سيارات إسعاف لمثل تلك الحالات الطارئة وتوفير مطبات بالحي لحماية الأطفال من سرعة السيارات ، داعين الله تعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
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