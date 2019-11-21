خبير تقني يدعو العالم لحذف «واتساب» !

وكالات(صدى):

دعا خبير تقني معروف إلى حذف تطبيق التراسل الفوري واتسآب من الجوالات ، مؤكداً أنه تطبيق سهل الإختراق ويعرض المستخدمين للكشف عن جميع بياناتهم .

وأكد الخبير “بافيل دوروف ” أن تطبيق واتسآب بات خطراً على الأشخاص والجهات الحكومية التي تعتمد عليه .

ولم يوضح الطريقة التي يتم بها الإختراق ، إلأ أنه أن العملية تتم بمجرد استقبال مقطع فيديو .

كما حذر الخبير الذي أسس تطبيق “تيليجرام ” من انتهاك حقوق الصحفيين والحقوقيين من قبل أجهزة الإستخبارات عبر “واتسآب ” .