أردوغان في مأزق.. ومعلومات جديدة عن حفلات الاستقبال الفاخرة تفضح المستور 

أنقرة(صدى):

تكشفت معلومات جديدة توضح أن الأجهزة التركية خصصت 267 مليونًا و706 آلاف ليرة لنفقات حفلات الاستقبال الرسمية في الموازنة العامة للدولة لعام 2020.

وعلل الرئيس رجب أردوغان حفلات الاستقبال الرئاسية الفاخرة التي تحمل الموازنةَ العامة أعباء شديدة؛ قائلا:”النفقات التي تعكس سمعة تركيا لا تُعد تبذيرًا وإسرافًا”.

وخصصت الحصة الأكبر لنفقات حفلات الاستقبال الرسمية بواقع 92 مليون ليرة؛ بينما تم تخصيص الحصة الأدنى إلى الإدارة العامة للسجل العقاري بواقع 5 آلاف ليرة.

وجاء ذلك بعدما بلغ عجز الموازنة في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (2019) 100.7 مليار ليرة تركية.