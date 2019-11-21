نصائح جمالية للعناية ببشرتك قبل الزفاف
تسعى كل عروس للظهور بكامل جمالها ورونقها ليلة الزفاف ، إلا أنكي يجب أن تعرفي أن مكياج زفافك هو آخر ما سيبرز جمالك ، وأن العناية ببشرتك قبل الزفاف هو ما سيظهرك كما تأملين .
ويؤكد خبراء التجميل أنه يجب أن تعتني ببشرتك قبل الزفاف بشهرين على الأقل ، ويمكن ذلك من خلال اتباع النصائح التالية :
1- اهتمي بالتغذية السليمة ، فوجهك مرآة صحتك ، ويجب عليكي أن تهتمي بتناول الخضراوات والفاكهة .
2- اعرفي نوع بشرتك سواء عادية أو جافة أو دهنية واستعملي المرطبات المناسبة .
3- نظفي وجهك بحمام بخار مرة في الاسبوع .
4- لا تنامي وعلى وجهك آثار لمواد التجميل .
5- اعتمدي على ماسكات التجميل الطبيعية حسب مشاكل بشرتك .
6- اكثري من شرب المياه ، ستضفي عليها نضارة وتحميها من الجفاف .
7- ابتعدي عن الشمس ، فهي العدو الأول للبشرة ، واستعملي كريم واقي من آشعة الشمس .
8- خذي قسط مناسب من النوم .
9- تجنبي الماء الساخن عند الإستحمام ، فالماء الفاتر أو البارد ألطف على البشرة .
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