نصائح جمالية للعناية ببشرتك قبل الزفاف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى كل عروس للظهور بكامل جمالها ورونقها ليلة الزفاف ، إلا أنكي يجب أن تعرفي أن مكياج زفافك هو آخر ما سيبرز جمالك ، وأن العناية ببشرتك قبل الزفاف هو ما سيظهرك كما تأملين .

ويؤكد خبراء التجميل أنه يجب أن تعتني ببشرتك قبل الزفاف بشهرين على الأقل ، ويمكن ذلك من خلال اتباع النصائح التالية :

1- اهتمي بالتغذية السليمة ، فوجهك مرآة صحتك ، ويجب عليكي أن تهتمي بتناول الخضراوات والفاكهة .

2- اعرفي نوع بشرتك سواء عادية أو جافة أو دهنية واستعملي المرطبات المناسبة .

3- نظفي وجهك بحمام بخار مرة في الاسبوع .

4- لا تنامي وعلى وجهك آثار لمواد التجميل .

5- اعتمدي على ماسكات التجميل الطبيعية حسب مشاكل بشرتك .

6- اكثري من شرب المياه ، ستضفي عليها نضارة وتحميها من الجفاف .

7- ابتعدي عن الشمس ، فهي العدو الأول للبشرة ، واستعملي كريم واقي من آشعة الشمس .

8- خذي قسط مناسب من النوم .

9- تجنبي الماء الساخن عند الإستحمام ، فالماء الفاتر أو البارد ألطف على البشرة .