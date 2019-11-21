«جوجل» تطرح خدمة جديدة لعشاق الألعاب الإلكترونية

وكالات(صدى):

طرحت جوجل خدمة Stadia في عدد من البلدان، وتميزت الخدمة الجديدة بأنها تستفيد من البنية التحتية السحابية الهائلة لجوجل، وتسمح للمستخدم بالاستمتاع بأحدث الألعاب الإلكترونية دون الحاجة إلى منصات ألعاب خاصة أو أجهزة كمبيوتر بمواصفات معينة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الوصول إلى هذه الخدمة سيكون عبر أي حاسوب محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح “كروم” التابع لغوغل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.

وتبين أن جهاز التحكم الخاص بالخدمة سيتصل بخوادم غوغل مباشرة عن طريق شبكات الـ Wi-Fi.

وشملت هذه النسخة جهاز التحكم، و جهاز”كروم كاست ألترا” ، واشتراكا لمدة 3 أشهر في خدمة Stadia Pro ، و بيعت هذه النسخة بسعر 129 دولارا في أكتوبر الماضي.