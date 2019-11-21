تعليم الشمالية يحصد سبع جوائز في منافسات المسرح المدرسي

فاطمة الرويلي(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية سبع جوائز في منافسات تصفيات المسرح المدرسي المجموعة الخامسة التي استضافتها إدارة تعليم محافظة القريات.

وتأهلت للمنافسات النهائية التي ستقام في الرياض حيث حققت الإدارة أفضل ثاني عرض متكامل وجائزة المركز الأول لأفضل إضاءة وجائزة المركز الثاني لأفضل ديكور وجائزة المركز الثاني لأفضل مخرج وجائزة المركز الثاني لأفضل مكياج وجائزة المركز الثاني لأفضل مؤثرات صوتية وجائزة المركز الثاني لأفضل ملابس وأزياء .

وألقى رئيس الوفد مشرف النشاط الثقافي الأستاذ ثامر قمقوم كلمة الوفود المشاركة شكر فيها تعليم القريات على حسن التنظيم والاستقبال وقدم شكره لإداره النشاط الثقافي بوزارة التعليم على هذا الاهتمام بالمسرح المدرسي مؤكداً أن الاستعداد للمنافسات النهائيه يبدأ من الأن.