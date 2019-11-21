احذر.. أعراض تُشير لـ «النوبة القلبية» قبل حدوثها بشهر
يتعرض بعض الأشخاص لـ ” نوبات قلبية ” مفاجئة؛ وهو ما يستعدي حالة طبية طارئة وخطيرة تتطلب عناية فورية، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز أعراض النوبة القلبية التي تأتي للبعض قبل شهر من حدوثها.
– الإعياء
قد يصبح أداء المهام البسيطة مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، كما تزداد مستويات التعب في نهاية اليوم.
– آلام في الصدر
يُعتب، ألم الصدر أحد أهم العلامات المبكرة، التي لا ينبغي تجاهلها، ولكنه يؤثر على 30٪ فقط من النساء.
– الأرق
صعوبة في النوم والاستيقاظ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو دماغية.
ويمكن أن يشمل أيضا الشعور بمستويات عالية من القلق، وهو أكثر شيوعًا بين النساء.
– وجع البطن
تُعد الآلام البطنية من بين الأعراض الأكثر شيوعًا، بما في ذلك ” الغثيان والشعور بالانتفاخ أو اضطراب في المعدة ” .
– ضيق في التنفس
عدم القدرة على استنشاق ما يكفي من الهواء، ويمكن أن يؤدي إلى الدوار واختلال التوازن، وغالبًا ما يحدث لدى كل من الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.
– عدم انتظام ضربات القلب
تأتي ضربات القلب غير المنتظمة مع نوبات الذعر والقلق، خاصة بين النساء، وتستمر الدقات غير المنتظمة لمدة 1-2 دقيقة، ويمكن أن تسبب الشعور بالدوار والإرهاق الشديد.
– تساقط شعر
يمكن أن يكون فقدان الشعر مؤشرًا آخر لاحتمال الإصابة بنوبة قلبية، حيث يؤثر على الرجال عند بلوغهم 50 عامًا وما فوق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87530 ] نشر منذ 20 دقيقة
معلومات طيبه ، يجب الإنتباه وألأخذ باالأسباب ,,