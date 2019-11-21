احذر.. أعراض تُشير لـ «النوبة القلبية» قبل حدوثها بشهر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض بعض الأشخاص لـ ” نوبات قلبية ” مفاجئة؛ وهو ما يستعدي حالة طبية طارئة وخطيرة تتطلب عناية فورية، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز أعراض النوبة القلبية التي تأتي للبعض قبل شهر من حدوثها.

– الإعياء

قد يصبح أداء المهام البسيطة مثل ترتيب السرير أو الاستحمام، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، كما تزداد مستويات التعب في نهاية اليوم.

– آلام في الصدر

يُعتب، ألم الصدر أحد أهم العلامات المبكرة، التي لا ينبغي تجاهلها، ولكنه يؤثر على 30٪ فقط من النساء.

– الأرق

صعوبة في النوم والاستيقاظ، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو دماغية.

ويمكن أن يشمل أيضا الشعور بمستويات عالية من القلق، وهو أكثر شيوعًا بين النساء.

– وجع البطن

تُعد الآلام البطنية من بين الأعراض الأكثر شيوعًا، بما في ذلك ” الغثيان والشعور بالانتفاخ أو اضطراب في المعدة ” .

– ضيق في التنفس

عدم القدرة على استنشاق ما يكفي من الهواء، ويمكن أن يؤدي إلى الدوار واختلال التوازن، وغالبًا ما يحدث لدى كل من الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.

– عدم انتظام ضربات القلب

تأتي ضربات القلب غير المنتظمة مع نوبات الذعر والقلق، خاصة بين النساء، وتستمر الدقات غير المنتظمة لمدة 1-2 دقيقة، ويمكن أن تسبب الشعور بالدوار والإرهاق الشديد.

– تساقط شعر

يمكن أن يكون فقدان الشعر مؤشرًا آخر لاحتمال الإصابة بنوبة قلبية، حيث يؤثر على الرجال عند بلوغهم 50 عامًا وما فوق.