بكاء بسبب هيثم زكي بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة(صدى):

دخل عدد من الفنانين من بينهم يسرا والمنتج محمد العدل، في نوبة بكاء خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 التي انطلقت بالأمس في دار الأوبرا المصرية، بعد تقديم إدارة المهرجان لفتة تجاه الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني خلال حفل الافتتاح، على تذكر صديقها هيثم أحمد زكي، قائلة إنه كان صديقًا ”جدع“ وإنه كان سريع الصلح إذا غضب من أي شخص، وكانت تطلق عليه ”أبو ضحكة جنان“، لأنه مثل الطفل الصغير في تعبيره عن غضبه وصلحه أيضًا.

ولفتت الشربيني: ”ما يميز الوسط الفني يكمن في فكرة إن اللي بيمشوا مبيمشوش.. لما بيوحشوك ممكن يبقوا معاك وتتفرج عليهم وهتحس بيهم.. ومش عارفة أفوت النهاردة من غير ما اتكلم عن أخويا اللي الناس كلها زعلت عليه رغم إنه في مكان أحسن من هنا بكتير“.

أوضحت الشربيني: ”أنا متأكدة إن هو مش متضايق إن كل الحب ده مبانلهوش غير بعد ما مشي عشان هو طيب وقلبه أبيض وفي مكان أحلى من اللي إحنا فيه بكتير“.