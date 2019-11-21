موعد طرح هاتف هواوي الجديد بميزة خارقة لعشاق «السيلفي»
كشفت شركة هواوي عن موعد طرح النسخة الجديدة من هاتفها الذي حقق مبيعات كبيرة P Smart Z .
ومن المقرر ن يتم طرح الهاتف في مايو المقبل ، وسط توقعات بإضفة تغييرات على الكاميرا إذ عاب العملاء على نسخة 2019 القابلة للسحب بأنها عرضة للكسر .
ويتوقع خبراء التقنية أن تكون كاميرا الهاتف الجديد “دوارة “، فإذا كنت ترغب في صورة سيلفي فستطوى الكاميرا من الخلف 180 درجة لإلتقاط الصورة .
كما سيتميز الهاتف بماسح ضوئي بصري ووحدة ليد في الخلف ، مع تصميم ثنائي اللون ، وسط توقعات بأن يكون سعره في متناول العملاء .
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