  • الخميس 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حقيقة العلاقة بين أكل لحم الخنزير وغيرة الرجل على محارمه

حقيقة العلاقة بين أكل لحم الخنزير وغيرة الرجل على محارمه

حقيقة العلاقة بين أكل لحم الخنزير وغيرة الرجل على محارمه
نايف السالم(صدى):

يعتقد الكثيرون أن تناول لحم الخنزير سبب رئيسي وراء غياب غيرة الرجال على محارمهم ، مفسرين ذلك بقلة غيرة الرجال في الغرب على زوجاتهم ، وقلة غيرة بعض المسلمين نظراً لتناولهم أغذية مستوردة تحتوي على شحم الخنزير .

وحول هذا الإعتقاد الشائع ، كشف البروفيسور علم الأجنة وزراعة الخلايا في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح الكريم أن هذة الآراء لا علاقة لها بالواقع ، وأن الثابت هو الأمراض العضوية لتناول لحم الخنزير .
وأضاف في مقال له بصحيفة ” المدينة ” ، أن هذا الإعتقاد غير ثابت بالشرع أو الأبحاث العلمية ، لافتاً أن علة التحريم هي الأمراض الناجمة عن تناول لحم الخنزير ، كما قال تعالى : “ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ” .

كما استدل على ذلك بأن هناك شعوب تتناول لحم الخنزير ومع ذلك تغار بشدة على أهلها مثل الصين ، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالإلتزام الديني والأخلاقي وليس بنوع معين من الطعام .

كما لفت إلى أن الغيرة تكون محمودة ومطلوبة حينما يرفض الرجل الدياثة مع بقاء الثقة ، وتكون مذمومة إذا تحولت لشك دائم وظنون سيئة لأتفه الأسباب ويجب تجنبها .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *