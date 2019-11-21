حقيقة العلاقة بين أكل لحم الخنزير وغيرة الرجل على محارمه

نايف السالم(صدى):

يعتقد الكثيرون أن تناول لحم الخنزير سبب رئيسي وراء غياب غيرة الرجال على محارمهم ، مفسرين ذلك بقلة غيرة الرجال في الغرب على زوجاتهم ، وقلة غيرة بعض المسلمين نظراً لتناولهم أغذية مستوردة تحتوي على شحم الخنزير .

وحول هذا الإعتقاد الشائع ، كشف البروفيسور علم الأجنة وزراعة الخلايا في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح الكريم أن هذة الآراء لا علاقة لها بالواقع ، وأن الثابت هو الأمراض العضوية لتناول لحم الخنزير .

وأضاف في مقال له بصحيفة ” المدينة ” ، أن هذا الإعتقاد غير ثابت بالشرع أو الأبحاث العلمية ، لافتاً أن علة التحريم هي الأمراض الناجمة عن تناول لحم الخنزير ، كما قال تعالى : “ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ” .

كما استدل على ذلك بأن هناك شعوب تتناول لحم الخنزير ومع ذلك تغار بشدة على أهلها مثل الصين ، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالإلتزام الديني والأخلاقي وليس بنوع معين من الطعام .

كما لفت إلى أن الغيرة تكون محمودة ومطلوبة حينما يرفض الرجل الدياثة مع بقاء الثقة ، وتكون مذمومة إذا تحولت لشك دائم وظنون سيئة لأتفه الأسباب ويجب تجنبها .