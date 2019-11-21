صحة المدينة: إيقاف أعمال ترميم مستشفى الأنصار وإغلاقه نهائيا

علي القحطاني(صدى):

أصدرت صحة المدينة قرارا بإيقاف أعمال ترميم مستشفى الأنصار، وإغلاقه بشكل نهائي، وذلك بعد البدء في أعمال ترميمه أمس الأول.

وأبلغت إدارة المستشفى، الشركة بإيقاف العمل، فيما أبلغت العاملين من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والصيدلية والفنية بالعودة إلى المستشفى الذي كلفوا بالعمل فيه خلال فترة الإغلاق الماضية.

وكانت لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة قررت في منتصف أكتوبر الماضي إخلاء المستشفى من المراجعين المرضى المنومين وكافة الطواقم الطبية والتمريضية والصيدلية، وذلك بعدما رصدت اللجنة عدداً من التصدعات في مبنيي الأعمال الإدارية وثلاجة الموتى الملاصقين لمبنى المستشفى.