تعرفي على أسباب إصابة طفلك بـ «ابيضاض اللسان» وكيفية علاجه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعد حالة ” ابيضاض اللّسان ” شائعة بين الرّضّع، إلا أنّها ليست دائمًا بتلك البساطة، فقد يظهر الابيضاض على لسان طفلكِ بعد الرّضاعة، بينما قد يكون السّبب هو عدوى، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز أسباب ابيضاض لسان الرضع وكيفية علاجه.

* أسباب الأصابة بـ ” ابيضاض اللسان ”

• الحليب

قد يكون ابيضاض لسان الرضيع بسبب شرب الحليب، والعلامات التي تشير إلى أنّ الحليب هو السّبب، تشمل:

– اقتصار ظهور الطبقة، أو التبقعات البيضاء على اللّسان فقط.

– تظهر بعد الرّضاعة الطبيعية ولا تظلّ طوال اليوم.

– يمكن مسحها بسهولة وتكشف عن اللّون الوردي الطبيعي للسان.

• داء المبيضات الفموي

ومعروف أيضاً بإسم ” السلاق الفموي ” ، وهو حالة شائعة بين الأطفال دون عمر شهرين، وتحدّث نتيجة نموّ زائد لفطريات الفمّ.

يُصاب بها الرّضع أثناء المرور عبر قناة الولادة، أو نتيجة علاجهم بالمضادات الحيوية، كما يُذكر أنّ الرّضّع الذين ولدوا مبكرًا وبوزن قليل، يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض مقارنة بغيرهم.

* طرق العلاج

– يصف لكي الطبيب قطرات وهلام مضادّة للفطريات، عادة ما يجب تطبيقها عدّة مرّات يوميًا في فم طفلكِ.

– إذا كنتِ ترضّعين طفلكِ طبيعيًا فعليكِ علاج صدركِ؛ لأنّ المرض قد ينتقل إليكِ من رضيعكِ، مع الحرص على استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء مضادّ للفطريات.

– احرصي دائماً على العناية بصحّة فم رضيعكِ من خلال تنظيف فمه بعد كلّ تغذية، أو رضاعة عن طريق غمس قطعة قماش ناعمة ونظيفة في الماء، ومسح فم طفلكِ بلطف بحركة دائرية.

– عند استخدام زجاجات الرّضاعة، احرصي على تعقيم جميع أجزاء الزجاجة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة صدركِ.