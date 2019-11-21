بالصور.. مركز صحي بديده يحتفي باليوم العالمي للسكري

نايف العضياني(صدى):

بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يصادف 14 نوفمبر عام 2019م وفي ظل الحمله التي تقوم بها وزاره الصحه للتعريف بمخاطر داءالسكري وتاثيره دشن شعار اليوم العالمي لداء السكري (أحم عائلتك) قام مركز صحي بديده متمثل في كلا من مدير المركز الاستاذ/ سعود بن مرزوق بن بديد العتيبي والدكتور/ محمد عطالله بزياره الى مجمع مدرسة محمد بن عبدالوهاب التعليمي ببديده ومشرفه .

وكان في استقبالهم قائد المدرسة الاستاذ / حمود بن عادي العتيبي والاستاذ/ نايف مروزق العضياني وقامو بعمل ندوه عن مخاطر داء السكري واعراضه وكيفيه الوقايه منه ثم تم فحص واخذ عينات عشوائية لعدد من الطلاب لقياس نسبه السكر .

من جانبة قدم قائد المدرسة شكره وتقديره لمدير مركز صحي بديده على هذه الزياره.