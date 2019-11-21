«صوفيا» تصل المملكة للمشاركة بمؤتمر «NEXT on Tour»

عادل الحربي(صدى):

تستعد ” صوفيا ” ، روبوت في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحمل الجنسية السعودي، للمشاركة في مؤتمر ” NEXT on Tour ” ، المُقام في العاصمة الرياض.

ووصلت ” صوفيا ” للملكة وصرحت بأن المؤتمر حدثًا مهمًا للأفراد وقطاعات الأعمال في المملكة، كما أن خدمات الحوسبة السحابية تسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي.

يُذكر أن شركة ” نوتانيكس ” المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية للمؤسسات، هي من تولت تنظيم المؤتمر تحت عنوان ” السحاب الخفي، تقنية المعلومات الظاهرة ” .