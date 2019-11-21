غرفة أبها تنظم دورة نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة 

حسين العلي(صدى):

نظمت غرفة أبها بالتعاون مع معهد ريادة الوطني بعسير دورة تدريبية لرواد ورائدات الاعمال والأسر المنتجة بعنوان ( نموذج العمل التجاري ، وتحليل الفرص الإستثمارية للمشاريع الناشئة) للمدرب علي الشهراني ، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، خلال الفترة المسائية بمسرح الغرفة.

جدير بالذكر أن الدورة تهدف للتحدث حول نموذج العمل التجاري المثالي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة، وأشار المدرب إلى أن هناك العديد من الجهات تدعم المشروعات الصغيرة للرياديين ، كما شرح المعوقات والمشكلات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة من ارتفاع الرسوم والتكاليف التي يتكبدها الريادي في السوق السعودي، أو صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة.

كما استعراض كيفية بناء نموذج العمل التجاري وطرق تحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة، موضحاً أن على شباب وشابات الأعمال يجب معرفة كيفية استخدام العلامات التجارية للأنشطة الخليجية أو الأجنبية ذات الشهرة الواسعة إن لم تكن مسجلة في المملكة، وذلك تجنباً للدخول في مشكلات قضائية في حال حدوث نزاع قانوني ورفع قضية من قبل صاحب العلامة التجارية الأصلية.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي إلى أن غرفة أبها تسعى لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاهتمام بها؛ لذلك بتأسيس لجنة ريادة الأعمال التي تبحث دائما عن الوسائل والمؤسسات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال؛ حيث تساهم في زيادة الدخل والنمو الاقتصادي، لرواد ورائدات والأسر المنتجة وتشجع على المنافسة الشريفة، بتصنيع وابتكار منتجات بجودة أعلى؛ مما يؤدي إلى خلق أسواق وفرص عمل جديدة، ومن هذا المنطلق، تشارك الغرفة بالتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن دعم ريادة الأعمال بالمملكة ومنها معهد ريادة الوطني لنشر ثقافة العمل الريادي بالتدريب والتمويل لشباب وشابات عسير ، كما تهدف اللجنة إلى التغلب على معوقات تمويل المشروعات الريادية من خلال تقديم الفرص المتاحة من قبل مؤسسات المجتمع .