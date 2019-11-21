اكتئاب ما قبل الولادة.. أزمة نفسية لا تستهيني بها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من إكتئاب ما قبل الولادة والذي يظهر عادة قبل الولادة بأسابيع ويتسبب في شعورها بالحزن وأحياناً التفكير بالإنتحار !

ويؤكد الأطباء على أهمية التوعية بتلك المرحلة التي تؤثر على الأم وجنينها وعلى الأب أيضاً وينبغي الإعتراف بوجود المشكلة حتى يتثنى لكي التوصل لعلاجها .

ونستعرض معكي أهم نصائح الأطباء لتجاوز تلك المرحلة :

1- تحدثي إلى أمهات مررن بنفس المشكلة ، فبالتأكيد ستسفيدي من خبراتهن .

2- تجنبي الأدوية المضادة للإكتئاب تماماً ، فهي تؤثر على صحتك وصحة جنينك .

3- حاولي الإسترخاء من خلال التأمل أو حمامات الإسترخاء .

4- نظمي برنامج ينعش يومك من خلال المشي أو الرياضة خاصةً لو جماعية ، قومي بزيارة أصدقائك ، المهم أن تدخلي السرور على نفسك وتبتعدي عن أي وساوس .