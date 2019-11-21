بالصور.. مستشفي العلايا يحتفل بيوم الجودة العالمي 2019

محمد بن طحيطح(صدى):

شارك مستشفي العلايا العام في الاحتفال بيوم الجودة العالمي الذي يقام هذا العام 2019 تحت شعار ( 100 عام من الجودة ) وتهدف المستشفي من خلال هذة المشاركة علي التأكيد علي اهمية الجودة وتطبيقها علي جميع الاقسام المختلفة بالمستشفي .

ونشر ثقافته الجودة وزيادة الوعي بين العاملين سواء الكوادر الصحية او الادارية باهمية تطبيق معاييرها في مختلف التخصصات .

وتضمن الاحتفال الذي حضرة مدير المستشفي ورؤساء الاقسام وعدد من العاملين علي عروض مرئيه وتقديم برنامج علمي عن (سلامة المرضي) .وبهذة المناسبة قام مدير المستشفي رازح العلياني بتكريم عدد من الاقسام ( الصيدلية – التغذية – التمريض )وذلك لالتزامهم بمعايير الجودة في تقديم الخدمة للمريض ولمراجع المستشفي .

يذكر ان هذا الاحتفال يقيمه المستشفي تماشيا مع المنهج الذي تعمل به وزارة الصحة ممثل في صحة بيشة في تطبيق مفهوم الجودة مما ينعكس ايجابا علي مستوي الاداء في الخدمات الصحية وتصل للمستفيد بجودة وخدمة متميزة تحقق رضا المريض .