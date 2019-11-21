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انعقاد القمة الخليجية في الرياض بدلا من أبو ظبي

انعقاد القمة الخليجية في الرياض بدلا من أبو ظبي
علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن المملكة ستستضيف القمة الـ 40 لمجلس التعاون الخليجي بدلاً من أبو ظبي الشهر المقبل .

وكان من المفترض أن تنعقد القمة في أبو ظبي إلا أن الإمارات طلبت أن تنعقد القمة في دولة المقر ” المملكة ” ، فيما لم يتم الكشف عن السبب .

ومن المتوقع أن تجرى القمة قبل منتصف ديسمبر المقبل حيث يتم التنسيق بين الدول الأعضاء .

الجدير بالذكر أن المملكة استضافت أعمال القمة في دورتها الماضية أيضاً بدلاً من سلطنة عمان .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7474 ] نشر منذ 1 ساعة

أوكي * وقطر بيجون ولا بيرسلون مندوب تركي عنهم *!!! هههههههههههه

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