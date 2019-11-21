انعقاد القمة الخليجية في الرياض بدلا من أبو ظبي
أكدت مصادر مطلعة أن المملكة ستستضيف القمة الـ 40 لمجلس التعاون الخليجي بدلاً من أبو ظبي الشهر المقبل .
وكان من المفترض أن تنعقد القمة في أبو ظبي إلا أن الإمارات طلبت أن تنعقد القمة في دولة المقر ” المملكة ” ، فيما لم يتم الكشف عن السبب .
ومن المتوقع أن تجرى القمة قبل منتصف ديسمبر المقبل حيث يتم التنسيق بين الدول الأعضاء .
الجدير بالذكر أن المملكة استضافت أعمال القمة في دورتها الماضية أيضاً بدلاً من سلطنة عمان .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87526 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله ..
رااايق[ عدد التعليقات: 7474 ] نشر منذ 1 ساعة
أوكي * وقطر بيجون ولا بيرسلون مندوب تركي عنهم *!!! هههههههههههه