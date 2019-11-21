بالفيديو.. الظهور الأول لزوجة حسين فهمي الجديدة يخطف الأنظار حولهما

القاهرة(صدى):

خطف الفنان حسين فهمي وزوجته الأنظار حولهما خلال حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 برفقة زوجته الجديدة، والتي حضرت حفل افتتاح المهرجان.

ويعد أول ظهور لها منذ زواجها بالنجم حسين فهمي، حيث تألقت وهي ترتدي فستانا طويل باللون الأزرق اللامع، مع شال باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



وكان الحفل يخرجه هشام فتحي، ويُقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشترك في تقديمه خالد الصاوي، دينا الشربيني، وأحمد داوود.