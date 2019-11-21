شرطة الرياض تضبط رجل وامرأة لترويجهما المخدرات وتعثر على 30 طلقة في منزلهما 

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض رجل وامرأة لترويجهما المخدرات، داخل منزلهما في حي الفيصلية بالرياض، بالإضافة إلي العثور على كمية من المخدرات و30 طلقة نارية.

ووثق مقطع فيديو نشره الإعلامي سعود الشيباني عبر حساب “مناصر العسكر” على “سناب شات”، كمية المخدرات المتنوعة التي ضبطت داخل المنزل، بجانب مجموعة من الطلقات النارية والممنوعات الأخرى.