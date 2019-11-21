تدريب أكثر من 15 ألف مواطنا ومواطنة في المرحلة الخامسة من «أُتقن»

الرياض(صدى):

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج أُتقن الذي استمر لمدة أربعة أسابيع 15641 مستفيداً ومستفيدة.

وأشارت أرقام المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة 47236 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، حيث بلغت 1047 مستفيداً ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، حيث شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيداً ومستفيدة.

كما تصدرت دورة أمن المعلومات “الأمن السيبراني” أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيداً ومستفيدة، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيداً ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ” هنا ” لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” في مختلف منشآتها التدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 والتي أٌقيمت في الفترة المسائية، حيث قدمت من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.